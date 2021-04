I Foo Fighters protagonisti di una pellicola horror, diretta da BJ McDonnell. La notizia diffusa da Bloody Disgusting.

Nei loro 25 anni insieme, i Foo Fighters hanno ottenuto tanti importanti successi ed avverato diversi desideri che erano appuntati sulla loro lista di cose da fare. Una cosa che la rock band non ha ancora fatto, tuttavia, è prender parte a un film horror. Ed è ciò che farà a breve, partecipando a una pellicola della Universal Pictures, di cui non si conosce ancora il titolo.

Foo Fighters in un film horror: il nuovo progetto della band

Secondo il sito Bloody Disgusting, Dave Grohl e company hanno girato segretamente il film, l’anno scorso, diretto da BJ McDonnell, regista di Hatchet III. McDonnell si è occupato di diversi progetti legati alla musica, avendo anche diretto Slayer: The Repentless Killogy‘, un film narrativo con la musica della band metal, nel 2019.

Non si sa ancora molto di questo nuovo film con protagonisti i Foo Fighters, a parte il fatto che, all’interno della pellicola, prenderanno parte anche altri artisti, sotto forma di cameo. Pare che la trama ruoti attorno alla band che viene “perseguitata durante una sessione di registrazione, per poi essere posseduta“.

Durante le interviste promozionali per il loro ultimo album Medicine at Midnight, Dave Grohl ha parlato della casa nella quale i Foo Fighters hanno registrato e che, dicono, essere infestata, quindi forse hanno attinto da tale esperienza per cimentarsi in questo nuovo ruolo cinematografico.

I Foos al Bonnaroo Music and Arts Festival

Sono stati svelati gli artisti che parteciperanno al Bonnaroo Music and Arts Festival 2021, dopo che la pandemia di Coronavirus ne ha costretto la cancellazione lo scorso anno. Il festival del Tennessee ha fatto sapere che ci saranno anche i Foo Fighters tra gli artisti che si esibiranno, insieme a Lizzo e Tyler the Creator come headliner quest’anno.

Altri artisti che parteciperanno all’evento musicale saranno Megan Thee Stallion, Tame Impala, Lana Del Rey, Jason Isbell, The 400 Unit, Leon Bridges, Incubus e altri. Il festival di quattro giorni è programmato dal 2 al 5 settembre presso la Bonnaroo Farm, che si trova a circa 60 miglia a sud-est di Nashville a Manchester.

