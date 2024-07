Nuovo progetto per i detenuti, la pet therapy potrebbe essere la soluzione

Pet Therapy per i detenuti, è questo il nuovo progetto su cui si sta discutendo ed ecco quali sono le ultime informazioni note.

Sappiamo molto bene quanto i nostri animali domestici possono farci bene. Ci fanno compagnia, ci riempiono di coccole e attenzioni, ci fanno fare del movimento fisico perché dobbiamo giocare con loro e portarli a passeggiare. Studi scientifici dimostrano che la loro presenza e il contatto con loro aumentano il nostro benessere, fanno bene alla nostra circolazione e alla pressione sanguigna. È per questo che spesso i cani vengono coinvolti in percorsi di pet therapy. L’argomento di oggi è proprio questo dal momento che è stato avviato un progetto con queste caratteristiche anche per i detenuti. Ma vediamo le ultime notizie a riguardo.

Pet therapy per i detenuti: un progetto che potrebbe essere la soluzione giusta

Oggi riportiamo le informazioni che arrivano da un comunicato stampa di Redazione Vivere Fermo. Qui si parla di due progetti in particolare per i detenuti promossi da Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti, che andranno ad interessare i detenuti della Casa di reclusione di Fermo, nelle Marche.

Il primo progetto riguarda un laboratorio di radio in cui i detenuti impareranno come si svolge il lavoro dello speaker radiofonico con lezioni teoriche e pratiche. Il secondo progetto, quello che maggiormente ci interessa, è quello dedicato alla Pet Therapy.

In pratica, visti i risultati molto positivi di questa tecnica, anche a Fermo si introdurranno nella struttura dei cani e i detenuti dovranno approcciarsi e conoscerli bene. Poi, ci sarà un percorso di educazione, di presa in carico di un animale domestico e di responsabilizzazione.

È stato dimostrato da tempo che la Pet Therapy è efficace. Si tratta di avvicinare dei cani addestrati a persone che si trovano in difficoltà. Parliamo in questo caso di detenuti, ma spesso sono impiegati negli ospedali oppure con i bambini. L’interazione con gli animali, soprattutto cani, infonde un senso di benessere nella persona.

Avviene un miglioramento fisico, psicologico, sociale, insomma, da diversi punti di vista. Sono sempre di più le strutture che promuovono questo tipo di attività. I cani impiegati, di solito, sono quelli che si addestrano più facilmente, come i Labrador o i Golden Retriever, ma ci sono anche altri animali adatti. Tra questi conigli, gatti e cavalli.