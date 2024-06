Nuovo progetto di Fedez, che apre un profilo 0nlyFans e punge la Lucarelli

Una nota creator di OF, Manuela La Cetacea, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad una festa organizzata da Fedez a cui lei avrebbe partecipato insieme ad altre college della nota piattaforma. A poche ore da queste rivelazioni, Fedez ha chiamato Giuseppe Cruciani per parlargli di un suo nuovo progetto che ha a che fare proprio con il noto social network a pagamento.

Il nuovo progetto di Fedez: “più mi dicono di ripulirmi e più faccio il contrario”.

Federico ieri ha chiamato Cruciani per raccontargli del suo sbarco sulla piattaforma americana: “Ciao Crux come stai? Ti devo dare una novità. Nessuna brutta notizia, tranquillo, niente di grave. Ho deciso di aprirmi un profilo OF e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori“.

Giuseppe Cruciani ha risposto tirando in ballo il libro di Selvaggia Lucarelli, Il Vaso di Pandoro: “Per fortuna, avevo pensato a qualcosa di brutto, meno male. Poi dopo ho anche pensato mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. Questa storia del canale che apri e del nuovo progetto va benissimo“.

Il rapper ha parlato del tipo di contenuti che pubblicherà e poi ha replicato alla battuta su Selvaggia Lucarelli: “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OF in America e adesso apro un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io subito tac, apro un bel canale di OF. Se farò vedere cose strane? No, ma va, ma che. Un sacco di star americane lo usano per mettere i cavoli loro senza esagerare. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario. Comunque adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli ora faccio anche quello“.

E voi vi iscriverete al canale di Fedez?