Nuovo presidente Cda Fondazione Gemelli, Daniele Franco entra in carica

Il nome dell’ex ministro Daniele Franco sta guadagnando attenzione come possibile nuovo presidente della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Si prevede che entro la fine di settembre venga nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione, insediatosi nel mese di ottobre 2020. Nonostante non ci siano informazioni ufficiali dal Gemelli, secondo quanto riportato da Adnkronos Salute, Franco viene considerato il candidato ideale per la posizione.

Daniele Franco è un economista di rilievo, che ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Economia e delle Finanze durante il governo di Mario Draghi, da gennaio 2020 a febbraio 2021. In precedenza, ha servito come Ragioniere generale dello Stato e direttore generale della Banca d’Italia. La sua esperienza e competenza nel settore economico potrebbero apportare un valore significativo alla gestione della Fondazione, specialmente in un periodo di rilancio post-pandemia.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, che è un ente privato no-profit, è nominato dagli enti fondatori, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Questo organo è composto da 11 membri, tra cui l’attuale presidente Carlo Fratta Pasini e altri membri come Sergio Alfieri, Alessandro Azzi, e Renato Balduzzi. Recentemente, la Fondazione ha subito una perdita con la scomparsa prematura del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, avvenuta il 23 maggio scorso.

La scelta di Daniele Franco sarebbe coerente con l’intento di promuovere una forte governance all’interno della Fondazione Policlinico Gemelli, che si distingue per le sue attività di ricerca e assistenza sanitaria di alta qualità. La Fondazione si trova ad affrontare sfide importanti nel fornire servizi sanitari e nel mantenere un alto standard di assistenza nel contesto di cambiamenti socio-economici e sanitari.

La possibile nomina di Franco potrebbe quindi rappresentare un passo importante verso una gestione efficace e orientata alla continua crescita e sviluppo dell’ospedale, nonché un opportuno rinforzo delle politiche economiche e finanziarie della Fondazione. Con un professionista del suo calibro alla guida, ci si potrebbe attendere una visione strategica che favorisca innovazione e miglioramenti nei servizi offerti.