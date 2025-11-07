Nuovo polo logistico a Treviso: opportunità per le esportazioni

DHL Express Italy ha recentemente ampliato la sua presenza nel Nordest inaugurando un nuovo polo a Casier, vicino Treviso. Questa struttura è collegata al porto internazionale di Venezia-Tessera e permette di servire oltre 220 destinazioni in tutto il mondo, grazie ai collegamenti con le piattaforme di Milano Malpensa e Lipsia, in Germania. Il progetto ha richiesto un investimento di 41 milioni e unifica le attività dei vecchi centri di Treviso e Gaggio di Marcon, ottimizzando i flussi logistici e riducendo i tempi di transito delle merci.

Il nuovo impianto si estende su 30.000 metri quadrati e dispone di un selezionatore capace di gestire 6.000 pezzi all’ora, impiegando circa 500 addetti. L’obiettivo è di azzerare le emissioni entro il 2050, grazie a pannelli fotovoltaici potenziati da 700 kW e all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che entreranno in funzione prossimamente.

Secondo l’amministratore delegato di DHL Express, Nazzarena Franco, il nuovo stabilimento è fondamentale per sostenere le aziende manifatturiere che esportano, con un numero significativo di imprese attive in Veneto. Durante l’inaugurazione, Franco ha sottolineato come la pandemia ha cambiato radicalmente le dinamiche logistiche, rendendo essenziale un sistema di approvvigionamento più flessibile e veloce.

Le considerazioni del delegato di Confindustria per i trasporti, Leopoldo Destro, hanno evidenziato l’importanza della logistica non solo come un costo, ma come un partner strategico per l’industria. La competitività del settore manifatturiero e l’efficienza del trasporto merci sono aspetti interconnessi nel panorama economico attuale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo