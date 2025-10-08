Nuovo polo d’arte a Venezia con Galeries Bartoux

Nel cuore di Venezia, il gruppo internazionale Galeries Bartoux inaugurerà la sua prima sede italiana il 10 ottobre 2025. Situato nel sestiere di Dorsoduro, a pochi passi dalle Gallerie dell’Accademia, l’ex Cinema Accademia, dopo un restauro durato due anni, ospiterà un nuovo polo dedicato all’arte e alla cultura.

Lo spazio si estende su 1.200 metri quadrati e include diverse aree, come sale espositive destinate a mostre permanenti e temporanee con artisti sia internazionali che emergenti, un cinema immersivo di 500 mq, e il Café des Arts, curato dal ristorante Le Marcandole. Tra le novità, è in programma la prima mostra dal titolo “Dalí è Venezia”, in collaborazione con Dalí Universe, con un’ampia selezione di opere di Salvador Dalí e un film esperienziale che riinterpreta la città attraverso il suo stile surrealista.

Il gruppo, fondato nel 1993, introduce anche il format Bartoux Experience, che unisce arte e tecnologia. Lorenza Lain, alla direzione dello spazio, ha affermato che lo scopo è creare un dialogo continuo tra creatività, storia e comunità, proponendo eventi di arte, moda e design aperti al pubblico.

L’ex Cinema Accademia, in attività fino al 2002 e costruito su un antica struttura teatrale del Settecento, è stato restaurato in modo da rispettare l’architettura originale, preservando travi in legno e boiserie. Con questo intervento privato, si riapre uno spazio pubblico d’importanza culturale a Venezia.