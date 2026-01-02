14 C
Nuovo Piano salute mentale Italia

Da stranotizie
Dopo anni di inerzia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dà il via al nuovo Piano per la salute mentale. Il Piano è articolato in diverse fasi e prevede un intervento complessivo nei distretti e nei dipartimenti con un’integrazione dei servizi e con l’introduzione dello psicologo di base.

Il Piano prevede un impegno di 246 milioni di euro nel triennio, fortemente voluto dal ministro Orazio Schillaci e dal sottosegretario Marcello Gemmato. Determinante è stato il lavoro del tavolo tecnico nominato dal ministero, che ha intessuto relazioni con i vari dipartimenti territoriali articolando gli interventi su diversi segmenti che riguardano la salute mentale.

Il tavolo tecnico, guidato dai coordinatori Alberto Siracusano e Giuseppe Niccolò, ha dato ampio risalto alle esigenze delle Regioni e l’approvazione nella Conferenza Stato-Regioni ha dato il sigillo finale. La rimodulazione del tavolo tecnico è stato un passaggio decisivo per l’approvazione del nuovo Piano con un investimento importante e considerevole.

Il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha ringraziato il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato per la serietà e per avere onorato un impegno preso a inizio legislatura, definendo prezioso e determinante il lavoro di Alberto Siracusano e Giuseppe Niccolò. Alberto Siracusano è anche presidente del Consiglio superiore della Sanità, mentre Giuseppe Niccolò è fondatore del Terzo Centro e direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asl Roma 5.

