Nuovo piano salute mentale in Italia: interventi per giovani

A Roma è stato presentato un nuovo piano nazionale per la salute mentale, che si dedica in particolare ai giovani. Questo piano, sviluppato dal Ministero della Salute, si propone di rafforzare i servizi di diagnosi precoce e neuropsichiatria infantile, prevedendo l’interazione di équipe multidisciplinari per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione, coinvolgendo famiglie e scuole.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato il piano durante la Conferenza nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza. Ha sottolineato l’importanza della salute dei giovani come un investimento per il futuro del Paese, evidenziando la necessità di politiche pubbliche orientate all’infanzia e all’adolescenza.

I dati mostrano un aumento di ansia, depressione e comportamenti autolesivi tra gli adolescenti, rendendo necessarie azioni concrete. Schillaci ha evidenziato la responsabilità di fornire supporto ai giovani nei momenti difficili e ha ricordato i finanziamenti per i servizi di sostegno psicologico nelle scuole e i progetti rivolti a prevenire i tentativi di suicidio.

Il ministro ha insistito sull’urgenza di affrontare le dipendenze, in particolare quelle legate a sostanze come il Fentanyl e agli oppioidi sintetici. È stata avviata una risposta coordinata con il Piano nazionale contro il Fentanyl, che si affianca anche alla necessità di combattere la dipendenza dal digitale, evidenziando che oltre un quarto degli adolescenti ha problemi con l’uso del cellulare.

Schillaci ha concluso sottolineando l’importanza di collaborare con scuole, famiglie e associazioni per sviluppare campagne di educazione digitale e potenziare i servizi di assistenza per i giovani, con il supporto dei fondi del Pnrr destinati all’assistenza territoriale.