Nuovo Partito: La Risposta di Salvini

Roberto Vannacci, generale e eurodeputato eletto con la Lega, sta preparando un evento a Viterbo che ha suscitato speculazioni su una possibile separazione dal partito. Il raduno, organizzato dall’associazione “Noi con Vannacci”, è stato inizialmente programmato per il 18 settembre, ma posticipato al giorno successivo a causa delle avversità atmosferiche. Durante l’evento, Vannacci sarà intervistato dalla giornalista Claudia Conte, e l’assenza dei simboli della Lega è stata particolarmente notata; le bandiere presenti portano infatti il logo di “Noi con Vannacci”. Questo potrebbe rappresentare un primo passo verso la creazione di un nuovo partito.

La scelta di Viterbo non è casuale: Vannacci ha ottenuto quasi il 50% dei voti nella città durante le recenti elezioni europee, ricevendo 4850 preferenze su un totale di 9852. Le voci di una rottura con la Lega hanno destato l’attenzione, ma Matteo Salvini, leader del partito, ha cercato di minimizzare la situazione. Durante una visita al Salone Nautico Internazionale di Genova, ha descritto le speculazioni su conflitti interni come “fantasie” e ha affermato che i litigi non esistono.

Inoltre, Vannacci è stato recentemente sospeso dalla sua posizione di vicepresidente del gruppo “I Patrioti”, il che ha alimentato ulteriori discussioni sulla sua carriera politica. Il generale ha commentato la sua sospensione affermando di non aver ricevuto comunicazioni chiare e di voler verificare ulteriori informazioni.

La situazione continua a evolversi, con Vannacci potenzialmente alla ricerca di un’identità politica autonoma che si distacchi dalla Lega, un partito che ha visto un forte sostegno in passato ma che ora sembra in difficoltà a mantenere unita la propria base. La reazione di Salvini e le dichiarazioni di Vannacci nei prossimi giorni saranno cruciali per comprendere se il generale prenderà realmente la strada della creazione di un nuovo partito o se rimarrà all’interno del contesto della Lega. Il raduno a Viterbo si preannuncia quindi come un momento chiave per il futuro politico di Vannacci e le sue aspirazioni.