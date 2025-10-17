Nuovo parroco per San Giacomo e Lion a Padova

Il vescovo Claudio Cipolla ha nominato don Leopoldo Zanon come nuovo parroco delle frazioni di San Giacomo e Lion, sostituendo don Mariano Massaro. Don Leopoldo, di 51 anni e originario di Laghi di Cittadella, celebra quest’anno il 25° anniversario di ordinazione. Fino ad ora ha diretto l’Unità Pastorale di Arre, Arzercavalli, Candiana, Fossaragna e Pontecasale, che fanno parte della nuova collaborazione pastorale Via Annia, in attesa della sua celebrazione finale.

Don Zanon è conosciuto per la sua capacità di costruire relazioni solide sia con i credenti che con coloro che frequentano la chiesa occasionalmente. Ha organizzato eventi significativi con la partecipazione di teologi e vescovi, promuovendo al contempo la crescita culturale e turistica del territorio. Ha anche fondato un’associazione dedicata a questi scopi. In precedenza, ha guidato con successo le parrocchie della zona montana di Arsiè e ha lavorato anche nei Colli Euganei, lasciando sempre un ottimo ricordo, specialmente tra i giovani, con cui ha condiviso diverse esperienze, compreso il Giubileo dei Giovani a Roma.