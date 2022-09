Nuovo OnePlus Buds Pro TWS Auricolare Cancellazione adattiva del rumore LHDC 38 Ore Batteria IP55 Impermeabile per Oneplus 9RT 9 Pro 10 Pro

Suono reso intelligente Bilancia il suono potente con il silenzio puro. La cancellazione attiva del rumore ibrida ti consente di controllare il tuo audio. Goditi chiamate cristalline e un’esperienza di ascolto musicale davvero personale. Alimentato da una durata della batteria senza problemi, assapora una sinfonia di potenti funzionalità per un suono da studio in movimento.

Cancellazione adattiva intelligente del rumore Vivi un’oasi di silenzio con la cancellazione attiva del rumore ibrida. Con la cancellazione del rumore di picco a 40 dB, Buds Pro si adatta automaticamente all’ambiente sonoro. Dal tuo tragitto giornaliero alla tua caffetteria preferita, immergiti nei suoni più profondi. Basta un pizzico e tieni lontano dalla modalità Trasparenza, puoi concentrarti sulla musica a casa e stare attento quando sei in viaggio.①

Chiamata forte e chiara Gli algoritmi di riduzione del rumore basati sull’intelligenza artificiale e tre microfoni con riduzione del rumore ENC offrono un isolamento vocale calibrato con precisione durante le chiamate. Elegante e funzionale, il design curvo delle cime riduce ulteriormente la captazione del vento e del rumore residuo. Per chiamate cristalline, OnePlus Buds Pro domina la conversazione.

ID audio OnePlus Crea un profilo uditivo personalizzato per un’esperienza audio su misura. Goditi fino a 10 firme sonore meticolosamente scolpite, ottimizzate utilizzando un test audio personalizzato. Ascolta e senti ogni nota della tua playlist.②

La prossima generazione incontra l’alta definizione L’avanzato codec audio LHDC™ a bassa latenza offre streaming audio ad alta definizione per un suono espressivo e brillante. Prendi un posto in prima fila per ascoltare un’acustica da concerto per giochi iper-reattivi o serate di film esplosive.③

Bassi potenti e potenti Abbassa i bassi con i driver dinamici da 11 mm per un profilo audio potenziato con precisione progettato per farti muovere. Per un audio profondo che rimane agile, dai vita alla tua acustica con una scala e un’autorità impressionanti.

Premi play tutto il giorno Rimani in carica con fino a 38 ore di audio coinvolgente. Che tu sia in movimento o con calma. Grazie all’incredibile durata della batteria, puoi premere play tutto il giorno.⑤

Benvenuto in Carica di curvatura Rompi la barriera del suono. Carica per 10 minuti, ascolta per 10 ore. La custodia può anche essere caricata in modalità wireless con caricabatterie certificati Qi. Quando si tratta di ricarica rapida, OnePlus Buds Pro ottiene dieci punti su dieci.⑧⑨

Batteria senza preoccupazioni 7 ore: completamente cariche, gli auricolari possono ascoltare musica fino a 7 ore.⑥ 38 ore extra: con la custodia di ricarica, goditi fino a 38 ore di ascolto.⑦ 10 ore: la ricarica a curvatura della custodia per 10 minuti offre fino a 10 ore di riproduzione.⑧

Realizzato alla perfezione Le Buds Pro sono disponibili in due iconiche colorazioni, Matte Black e Glossy White, e sono belle da correre come in ufficio. La superficie opaca delle cime combina un’esperienza tattile superiore con una maggiore protezione da sudore e polvere. Il gambo cromato unisce la classe contemporanea con un’estetica da capogiro per un tocco ancora maggiore. Un processo di rivestimento laser NCL all’avanguardia offre una lucentezza lussuosamente liscia, accentuando i controlli sensibili alla pressione con un feedback chiaramente udibile. Con un linguaggio di design che ti parla, ascoltare per credere.

Accoppiamento veloce e fluido⑩ Sincronizza con il tuo smartphone OnePlus non appena apri la custodia di ricarica: è così veloce. Dai film, ai giochi alla musica, prova un audio eccezionale da studio ovunque tu vada.

Saluta HeyMelody (11) Per chi non dispone di un dispositivo OnePlus, l’app versatile mostra la durata della batteria, fornisce aggiornamenti del firmware e offre una personalizzazione versatile, il tutto con un’interfaccia utente intuitiva. Zen Mode Air offre anche cinque rilassanti opzioni di rumore bianco per aiutarti a concentrarti sui tuoi compiti e ridurre lo stress.

All-go in qualsiasi condizione atmosferica Classificati IP55 per la resistenza all’acqua e al sudore, i OnePlus Buds Pro sono perfetti per l’esterno e la palestra. Insieme alla custodia di ricarica con classificazione IPX4 da portare ovunque, mantieniti in forma con la vestibilità perfetta.(12)(13)(14)

Pesante sul comfort Il design organicamente curvo e perfettamente ponderato e le guarnizioni di precisione offrono un comfort ergonomico migliorato per ore di piacere d’ascolto. Con 3 misure di punta in silicone disponibili, trovare la vestibilità di prima classe è facile.(15)