Nuovo master con UniPv porterà anche vantaggi organizzativi

Oggi è stato inaugurato il master di secondo livello ‘Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile’ presso l’Irccs Maugeri di Pavia, in collaborazione con l’Università di Pavia. Luca Damiani, presidente esecutivo di Ics Maugeri, ha evidenziato come questo master porterà benefici anche a livello organizzativo, permettendo confronti tra professionisti sanitari e nuovi studenti, un valore aggiunto fondamentale. La presenza di professionisti in formazione, secondo Damiani, rappresenta un fattore di successo nell’ambito della cura.

I dati della Società italiana di gerontologia e geriatria indicano che oltre il 65% dei pazienti over 65 presenta almeno due patologie croniche concomitanti, richiedendo un approccio trasversale e multidisciplinare, che è la peculiarità del master e degli istituti di Maugeri. Questo approccio consente di gestire diverse patologie, preparando i professionisti ad affrontare le sfide dei pazienti. Inoltre, Damiani sottolinea l’importanza dell’umanizzazione delle cure, che si riflette positivamente anche sulle famiglie e sui caregiver.

Il master, inaugurato nel 60esimo anniversario di Ics Maugeri, rappresenta solo il primo passo in un impegno continuo nella formazione. Damiani conferma che non desiderano fermarsi alla prima edizione, poiché ritiene essenziale un costante aggiornamento per garantire una medicina riabilitativa efficace e adeguata alle esigenze dei pazienti. Questo nuovo percorso formativo mira, dunque, a sviluppare competenze specifiche nel campo della salute e del benessere dei pazienti fragili, contribuendo a un sistema sanitario più preparato e umano.