Nuovo M + Plus Vaporizzatore portatile per erbe aromatiche TC Condutivo e convezione Riscaldamento in ceramica Fumo E Cigs Kit di vaporizzazione a base di erbe Vape Mod

Prezzo: 253,72 - 190,29

Se è necessario acquistare accessori di ricambio, fare clic sull’immagine o sul collegamento seguenti: Accessori di ricambio extra: https://www.aliexpress.com/item/1005004553771795.html

Descrizione del prodotto: –Design migliorato:

Abbiamo integrato materiali accuratamente selezionati nel nuovo design dell’M+ per adattarsi al tuo uso quotidiano. La camera di riempimento è ora rivestita in ceramica, il che la rende ancora più robusta e resistente. Inoltre, sono state aggiunte alette discrete sul fondo del dispositivo per fare in modo che l’M+ stia saldamente su superfici piane. –Ricarica accelerata:

L’M+ è dotato di una presa USB-C con funzione Supercharge, che ti consente di caricarlo con 45 watt. È stato introdotto un circuito stampato completamente ridisegnato per gestire la quantità di potenza notevolmente aumentata. La funzione Supercharge consente di caricare l’80% della batteria in ca. 40 minuti! Inoltre, ora potrai caricare la tua M+ con un cavo USB, praticamente ovunque! –Riscaldamento più veloce:

L’M+ utilizza una combinazione di riscaldamento a convezione e conduzione, una tecnologia che ha dimostrato di eccellere nel riscaldare le erbe in modo uniforme ed efficiente, senza mescolare. Inoltre, è dotato di un riscaldatore ottimizzato, quindi il dispositivo si riscalda in ca. 60 secondi*. Abbiamo anche aggiunto un’ulteriore temperatura preimpostata: il Superbooster. Facendo triplo clic sul pulsante On-Off, la temperatura attuale aumenterà automaticamente di 15°C (27°F).

*Il tempo di riscaldamento effettivo può variare leggermente a seconda del dispositivo, delle condizioni meteorologiche e del livello di carica.

Caratteristiche: Presa USB-C

Funzione di sovralimentazione: carica dell’80% in ca. 40 minuti

Si riscalda in ca. 60 secondi

Camera di riempimento rivestita in ceramica

Design ottimizzato per una migliore stabilità

Temperatura Superbooster preimpostata

Abitazioni migliorate

La confezione include: 1 pc. M+

1 pc. Cavo USB-C (spina da USB tipo C a USB tipo A)

3 pezzi Schermo normale, piccolo

3 pezzi Schermo grosso, piccolo

3 pezzi Anello di tenuta di base, piccolo

1 pc. Capsula dosatrice

1 pc. Spazzola per la pulizia

1 pc. Istruzioni per l’uso (concise)