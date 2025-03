Nuovo Isee: esclusi buoni postali e titoli di Stato, slittano le novità al 2025

Tutto quasi pronto per il nuovo Isee, che prevede l’esclusione dei titoli di Stato, libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali fino a 50.000 euro. Questo provvedimento, introdotto dalla Manovra e confermato da un Dpcm (13/2025), diventerà operativo ad aprile. Anche se il Dpcm è già in vigore dal 5 marzo, l’Inps e il Ministero del Lavoro hanno posticipato di un mese l’attuazione. Il governo Meloni intende offrire vantaggi sia allo Stato che ai cittadini, incentivando le famiglie e i piccoli investitori a trasferire i risparmi verso prodotti garantiti dallo Stato, mirando a una maggiore liquidità.

L’esclusione di questi strumenti dal calcolo dell’Isee allargherà la fascia di utenti idonei a ricevere agevolazioni, come bonus cultura, assegno unico, sconti universitari e sulle bollette. Inoltre, i redditi legati alla disabilità saranno esclusi dal calcolo Isee, con un’esenzione minima di 7.000 euro per le famiglie in affitto.

I titoli di Stato e altri simili rappresentano una scelta sicura per chi cerca di proteggere il proprio patrimonio, contrariamente a investimenti più speculativi. Per i piccoli risparmiatori, possono risultare una valida alternativa a conti correnti senza interessi. Le Dsu presentate nel 2025 resteranno valide fino alla loro scadenza, ma chi desidera migliorare le possibilità di accesso ai bonus dovrà richiedere un Isee aggiornato secondo le nuove regole. Si attendono ora indicazioni operative dall’Inps per comprendere come procedere.