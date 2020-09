Apple presenta il nuovo iPad Air. Disponibile in cinque splendide finiture, iPad Air ha un design all-screen con un display Liquid Retina più grande da 10,9″, aggiornamenti per fotocamera e audio, un nuovo sensore Touch ID integrato nel pulsante superiore e il potente chip A14 Bionic per un netto incremento delle prestazioni. Il nuovo iPad Air sarà disponibile a partire dal prossimo mese. “Oggi siamo entusiasti di introdurre un iPad Air completamente riprogettato e più potente con A14 Bionic, il chip Apple più evoluto di sempre” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Con il suo splendido e innovativo design all-screen, un display Liquid Retina più grande da 10,9″, Touch ID di ultima generazione e un netto incremento delle prestazioni grazie al chip A14 Bionic, il nuovo iPad Air offre ai clienti potenti funzioni professionali ad un prezzo ancora più accessibile. Grazie agli importanti aggiornamenti introdotti quest’anno per iPad Pro e per iPad di ottava generazione, e alle nuove funzioni di iPadOS 14, possiamo contare sulla famiglia iPad più completa di sempre, in grado di offrire ai nostri clienti ancora più modi per arricchire ogni giorno la loro vita quotidiana”.

