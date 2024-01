Nuovo intervento di Belen sui tradimenti: colpo di scena e indiscrezioni choc

L’indiscrezione lanciata da Dagospia nel 2020 su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è stata una delle bombe di gossip più forti degli ultimi anni, ma i due protagonisti hanno sempre smentito. A distanza di tre anni è arrivato un colpo di scena, perché Belen Rodriguez con un commento su Instagram ha riaperto il caso. Come se non bastasse ieri un nuovo intervento della showgirl ha spiazzato ancora una volta tutti i suoi follower.

Il nuovo intervento di Belen Rodriguez.

Per anni Alessandro Rosica (Investigatore social) ha parlato di presunte scappatelle di Belen e di Stefano e pare che dietro le quinte la Rodriguez si sia molto arrabbiata. Ieri l’esperto di gossip è tornato a parlare della conduttrice e del suo ex: “Lei per me non è una santa e lo riconfermo, le dico lo stesso anche in privato. Però ho fatto molti scoop su Stefano. Le signorine non sono 12 cara Belen, ma di più, guarda poi con chi ti ha tradita. Se vuoi ti mando tutto il materiale. Gente vicino a Stefano, giornali forti, giornaletti piccoli, personaggi, non hanno voluto prendere le mie esclusive e non hanno voluto parlarne. Io avevo foto, video, messaggi. Hanno voluto proteggere Stefano. Ok attaccare Belen, che non è una santa, ma perché lui deve passare da Santo? Far passare da poco di buono lei e lui da santo non va bene“.

E a sorpresa Belen ha risposto confermando le parole di Alessandro, che ha addirittura ringraziato (questo significa molto): “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si é presso delle brutte parole. – ha scritto Belen nel suo nuovo intervento – Adesso devo solo dire che avevi ragione, e grazie per i preziosi aggiornamenti“.

Belen ufficialmente nella sua Reputation era (proprio come Barbara).



E a gettare il carico da 90 è arrivato anche un articolo di FanPage con dei rumor gold choc…