Nuovo ingresso, lo ha voluto fortemente: entra un alunno nella scuola di Amici, ma l’abbiamo già visto nel noto programma

Antonio Affortunato, ballerino di Amici 24, ha 20 anni ed è originario della Calabria. La sua carriera nella danza è cominciata in giovane età e ha già accumulato esperienze significative in programmi come Il Cantante Mascherato e Viva Rai 2. Attualmente vive a Roma, dove continua a coltivare la sua passione per la danza e ha una presenza crescente sui social media, che gli consente di interagire con un ampio pubblico.

Nato il 5 febbraio 2004, Antonio ha frequentato il Liceo Classico Satriani e successivamente l’ITC L. Pacioli, educazione che ha contribuito a formare la sua personalità e il suo talento nel ballo. Anche se la sua vita privata rimane piuttosto riservata—senza informazioni concrete su relazioni sentimentali—la sua popolarità sui social media continua a crescere, attirando l’attenzione di fan e colleghi.

Nel contesto di Amici 24, Antonio ha dimostrato la sua versatilità come ballerino, partecipando a diversi eventi che hanno messo in evidenza il suo talento. Sotto la guida di insegnanti esperti come Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, ha l’opportunità di migliorare le sue abilità e accrescere la sua carriera. L’ambiente stimolante di Amici è considerato un trampolino di lancio per giovani artisti, e Antonio sfrutta appieno questa opportunità.

Insieme a talenti come Alessia Pecchia e Daniele Doria, Antonio si prepara a dimostrare il proprio valore all’interno della competizione, con aspettative elevate per il suo futuro nel mondo della danza. Le esibizioni future rappresenteranno momenti cruciali per il suo sviluppo artistico.