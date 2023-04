Nuovo infortunio ad Amici: “Menisco lesionato, starò a riposo forzato”

Non solo l’infortunio di Isobel Kinnear e la positività al Covid di due alunni di Amici di Maria, adesso è arrivata anche una notizia non piacevole su una professionista della scuola mariana. Poche ore fa Giulia Pauselli ha comunicato su Instagram di essersi fatta male e di doversi fermare per un po’. La ballerina si è lesionata il menisco.

Giulia Pauselli: “Vittima di un infortunio, ma sono cose che capitano”.

“Happy International Dance Day. Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Si tratta di un infortunio e gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”.

#AMICI22 giulia pauselli si è rotta il menisco 💔 — Stonehenge (@non6comeme) April 29, 2023

Pauselli e l’omaggio a Maria de Filippi.

Lo scorso settembre Giulia Pauselli ha spiegato come mai ha deciso di chiamare suo figlio Romeo Maria. Si tratta infatti di un omaggio alla De Filippi.