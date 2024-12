Nuovo incarico per Figliuolo all’Aise

Con un Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato vicedirettore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise). L’incarico avrà una durata di due anni e la nomina è stata comunicata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito la nomina un giusto riconoscimento dell’impegno dimostrato dal generale nel corso della sua carriera, evidenziando come le istituzioni sappiano riconoscere il valore dei propri servitori.

Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, è sposato con Enza e padre di due figli, Salvatore e Federico, oltre a un nipotino, Francesco Emanuele. La sua carriera militare è caratterizzata da esperienze significative in ambito nazionale e internazionale. Figliuolo ha iniziato come ufficiale di artiglieria da montagna, ricevendo il suo primo comando presso il Gruppo Artiglieria “Aosta” a Saluzzo, per poi essere coinvolto in missioni internazionali in Bosnia-Herzegovina e Kosovo. È stato comandante del I Reggimento di artiglieria da montagna e, successivamente, ha assunto il comando della Brigata “Taurinense”.

Nel corso della sua carriera, ha svolto ruoli importanti nella pianificazione operativa in ambito NATO, nella logistica e nel procurement, ricoprendo il ruolo di Capo del IV Reparto Logistico presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. Ha anche rappresentato l’autorità nazionale e comandato il contingente italiano in Afghanistan per l’operazione Isaf e le Forze NATO in Kosovo. Dal 2016 al 2018, ha ricoperto la posizione di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e successivamente Comandante Logistico dell’Esercito.

Dal 2021 al 2022, Figliuolo ha agito come Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza Covid-19, mentre nel luglio 2023 è stato nominato Commissario Straordinario alla ricostruzione. Ha conseguito numerosi diplomi accademici e ha partecipato a diversi corsi di Stato Maggiore. È stato insignito di onorificenze, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia e diverse medaglie al merito. Infine, ha co-autore di un libro che ripercorre la sua esperienza durante l’emergenza Covid-19.