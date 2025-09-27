Nuovo Incarico a Mons. Iannone: Napoli e l’America Latina Uniti

Il Cardinale don Mimmo Battaglia, insieme ai Vescovi Ausiliari e all’intera Arcidiocesi di Napoli, esprime grande gioia per la nomina di S.E. Mons. Filippo Iannone a Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Mons. Iannone, noto per la sua dedizione e competenza pastorale, ha ricoperto ruoli significativi nella Chiesa di Napoli, tra cui docente di Diritto Canonico e Vescovo Ausiliare. La sua carriera ecclesiastica è contraddistinta da un forte impegno e saggezza, che ha dimostrato anche come Vicegerente della Diocesi di Roma e Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi.

Originario di Napoli, Mons. Iannone ha sempre manifestato una particolare devozione verso la Madonna del Carmine, considerata una guida importante nel suo percorso sacerdotale. La comunità ecclesiastica di Napoli ha piena fiducia nelle sue capacità di portare avanti il messaggio evangelico e lo spirito accogliente della città.

Si sottolinea la notevole affinità di Mons. Iannone con la Madonna del Carmine, al quale è stata affidata la nuova missione. Si auspica che la Vergine continui a essere un faro di orientamento per lui nel servizio ai Pastori della Chiesa e nel supporto delle comunità dell’America Latina.

La comunità si unisce in preghiera, chiedendo la benedizione di Padre Filippo affinché la sua opera produca frutti abbondanti per il bene della Chiesa.