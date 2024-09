Nuovo impegno per De Martino, presto in un altro famoso programma Rai

Ormai è chiaro che la Rai stia puntato moltissimo su Stefano De Martino, che presto diventerà un volto di punta della tv pubblica. Il conduttore napoletano ha preso in mano da appena due giorni il timone di Affari Tuoi (che ha avuto un debutto notevole) e presto avrà anche un nuovo impegno. Stefano infatti apparirà in un altro famoso programma di Rai Uno, dove ritroverà anche una sua vecchia conoscenza.

Il nuovo impegno di Stefano De Martino, adesso è ufficiale.

Lo scorso luglio Tv Sorrisi e Canzoni ha riportato i rumor secondo i quali Pupo, Geppi Cucciari e Stefano De Martino sarebbero stati alcuni dei nuovi giurati di Tale e Quale Show e così sarà. Come annunciato nei mesi scorsi, quest’anno la giuria del programma di Carlo Conti sarà composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi (che ha preso il posto di Loretta Goggi), mentre il quarto giudice cambierà ad ogni puntata. Il 20 settembre per la prima puntata di Tale e Quale Show ad affiancare i tre giurati ci sarà proprio De Martino, che così riabbraccerà la collega e amica Alessia Marcuzzi.

A dare l’ufficialità del nuovo impegno di Stefano è stato il profilo Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni: “È iniziato il countdown per l’inizio della nuova edizione di “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti che tornerà su Rai 1 il 20 settembre. Possiamo svelarvi in anteprima che Stefano De Martino sarà il primo giudice (a rotazione) del programma, e siederà al fianco di Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi“.

Ma colleghiamoci con Belen…



Queste non sono le uniche novità di Tale e Quale Show, Dagospia ha fatto sapere che quest’anno non ci sarà il torneo dei campioni: “Venerdì 20 settembre farà il suo ritorno su Rai1 “Tale e Quale Show”. La nuova edizione del programma, che da anni ottiene ottimi ascolti, saluterà il pubblico l’8 novembre con una novità: non sarà previsto, come accaduto negli ultimi anni, il “Torneo” finale. L’ultima puntata stagionale decreterà solo il vincitore della quattordicesima edizione“.