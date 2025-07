Nuovo Home Kit Sassuolo: il look che unisce passato e futuro

Puma e U.S. Sassuolo Calcio hanno svelato il nuovo Home Kit per la stagione calcistica 2025/2026, dando vita a una combinazione tra tradizione e innovazione. La maglia, indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili, si distingue per il suo design che riflette l’identità del club, mantenendo i classici colori neroverde.

Il nuovo kit, denominato Fast Green, presenta una serie di strisce verticali in Puma Black che conferiscono un aspetto audace. Il colletto a polo, ornato con dettagli in Puma White e Puma Black, arricchisce il look generale, rendendolo adatto sia per le partite che per la vita quotidiana.

La maglia si ispira a uno stile vintage, ma incorpora tecnologie moderne per garantire comfort e vestibilità. Anche il logo del club e quelli di Puma e dello sponsor ufficiale sono integrati con sobrietà, mantenendo un design pulito. Un elemento distintivo è la scritta “Emozioni Neroverdi” sul retro del colletto, che richiama il legame emotivo tra il club e i suoi sostenitori.

A partire da oggi, il nuovo Home Kit è disponibile per l’ordine sul sito ufficiale del Sassuolo.