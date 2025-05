Nuovo gene scoperto: importa per la retinite pigmentosa

Un team di ricerca internazionale, guidato da Lorenzo Bianco, ha identificato un nuovo gene associato alla retinite pigmentosa (RP), noto come IDH3G. Questo gene è il quarto collegato a questa malattia legata al cromosoma X e rappresenta un importante passo avanti nella comprensione di una patologia degenerativa che può causare cecità.

Lo studio, pubblicato nella rivista “Genetics in Medicine”, sottolinea come la retinite pigmentosa, un gruppo di malattie genetiche che colpiscono la retina, provoca una graduale perdita della vista. I sintomi iniziano generalmente prima dei 20 anni e includono difficoltà di visione in condizioni di scarsa luminosità e restringimento del campo visivo. In alcuni casi, la malattia può essere accompagnata da problemi uditivi.

La retinite pigmentosa è associata a oltre 80 geni mutati, con solo 4 di essi legati al cromosoma X. Il nuovo gene IDH3G è implicato nelle funzioni mitocondriali, cruciali per la produzione di energia. Questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni terapeutiche, aprendo la strada a potenziali trattamenti farmacologici e terapia genica.

Attualmente, è disponibile una terapia genica approvata per le malattie retiniche, ma è specifica per una forma causata dalla mutazione del gene RPE65. Sandro Banfi, genetista e ricercatore, ha evidenziato l’importanza della collaborazione internazionale tra oculisti, genetisti e ricercatori per diagnosticare e trattare queste complesse malattie. Mappare geneticamente i pazienti è essenziale per sviluppare e testare nuove terapie, che devono passare attraverso rigorose sperimentazioni cliniche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net