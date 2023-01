Nuovo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD

Controllo a mani libere con Alexa, con microfono e altoparlanti integrati – Usa la tua voce per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, anche se ti trovi dall’altra parte della stanza.Il tuo intrattenimento a portata di mano – Collega i dispositivi compatibili e passa facilmente dallo streaming al decoder, alla console di gioco o alla webcam.Goditi uno streaming più fluido, con la tecnologia Wi-Fi di ultima generazione – Fire TV Cube è il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E.Immagini di qualità per vivere il cinema a casa tua – Le immagini e l’audio prendono vita grazie alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos.Intrattenimento senza limiti – Guarda i tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.Progettato per tutelare la tua privacy – Fire TV Cube è stato progettato con elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni.Gestisci la tua Casa Intelligente direttamente dallo schermo – Con Alexa puoi effettuare videochiamate, controllare il meteo, guardare i video delle tue videocamere di sicurezza in diretta e molto altro.

29,99 €