Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo: i due sorpresi a baciarsi

Archiviate le relazioni con Livio Cori e Mattia Narducci, Anna Tatangelo ha trovato un nuovo amore. Secondo il settimanale Chi, la cantante di “Ragazza di Periferia” è fidanzata con Giacomo Buttaroni, un uomo di 29 anni che lavora nel mondo del calcio. Buttaroni è conosciuto per essere l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e per aver fondato il club Off Season Roma Eur.

La relazione tra Anna e Giacomo sembra essere recente. Sono stati paparazzati mentre si scambiavano teneri baci davanti alla stazione Termini di Roma, prima di prendere un treno. Durante quell’incontro, Anna mostrava chiaramente la sua felicità, nascondendosi parzialmente sotto un cappellino. Secondo quanto riportato da Chi, la cantante è visibilmente contenta e si sta divertendo in questa nuova relazione, che è caratterizzata dalla gioventù e dallo stile di Giacomo, evidente anche dai suoi tatuaggi.

Anna Tatangelo, 37 anni, ha commentato in passato la sua vita amorosa, menzionando le differenze tra le sue precedenti relazioni con uomini più grandi e ora con uomini più giovani. A maggio, durante un’intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin, Anna ha fatto riferimento alla sua situazione sentimentale, esprimendo la sua serenità. Ha scherzato sulla propria vita e sulle scelte che ha fatto in amore, evidenziando l’importanza del benessere personale: “L’importante è stare bene con se stessi”.

Anna sembra aver trovato un equilibrio tra la sua vita pubblica e privata, e sta vivendo un momento di felicità accanto a Giacomo, dopo un periodo in cui ha affrontato relazioni più complesse. La nuova storia d’amore rappresenta per lei una scelta di libertà e gioia, un nuovo inizio che la fa sentire viva e appagata.

In conclusione, la nuova relazione di Anna Tatangelo dimostra che sta esplorando nuovi orizzonti in amore, gradendo la compagnia di un partner più giovane, mentre mantiene il focus sul proprio benessere e sulla propria felicità.