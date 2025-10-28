16.4 C
Nuovo farmaco per la Peritonite Infettiva Felina in Italia

L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) accoglie con soddisfazione l’annuncio del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato riguardo all’autorizzazione all’uso veterinario del GS-441524, un metabolita del Remdesivir, per il trattamento della Peritonite Infettiva Felina (FIP). Questa decisione, formalizzata con una nuova circolare ministeriale, è attesa da tempo da molti proprietari di gatti, veterinari e volontari che quotidianamente si confrontano con questa malattia ad alta letalità.

ENPA aveva avviato una petizione nazionale per sollecitare l’autorizzazione all’uso del GS-441524 e ora esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’ENPA, sottolinea che si tratta di un importante passo avanti: i veterinari avranno ora a disposizione un farmaco sicuro ed efficace per curare i gatti affetti da FIP. Rocchi ringrazia anche le onorevoli Eleonora Evi e Patrizia Prestipino per il loro impegno in Parlamento e il Sottosegretario Marcello Gemmato per aver ascoltato le richieste del mondo scientifico e delle associazioni.

La FIP, causata da un coronavirus felino, è una patologia grave e spesso mortale, con tassi di mortalità che possono raggiungere il 96%. Senza terapie autorizzate, molti proprietari si sono trovati a dover fare affidamento a canali non ufficiali, esponendo gli animali a rischi per la salute.

Con il nuovo provvedimento, i veterinari possono ora prescrivere il GS-441524 in formulazioni galeniche orali, assicurando così controllo, sicurezza e tracciabilità dei farmaci. Rocchi conclude sottolineando che questa decisione è il risultato di un lavoro collettivo che dimostra come la collaborazione tra cittadini, veterinari e parlamentari possa portare a risultati tangibili per il benessere degli animali.

