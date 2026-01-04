Nuovo farmaco contro l’ictus in Italia

Un risultato concreto che parla di cure che fanno la differenza è stato ottenuto al Pronto soccorso dell’Ospedale di Saronno, dove per la prima volta è stato utilizzato un nuovo farmaco trombolitico di ultima generazione per il trattamento dell’ictus ischemico acuto. Una donna con sintomi compatibili con un ictus ischemico si è presentata in Pronto soccorso e, grazie alla valutazione immediata e alla tempestività dell’intervento, è stato avviato rapidamente il trattamento trombolitico con tenecteplase entro le quattro ore dall’esordio dei sintomi.

La procedura è stata eseguita dalla neurologa Barbara Stival e la paziente, tuttora ricoverata in Pronto soccorso, ha già mostrato un miglioramento clinico a poche ore dalla somministrazione del farmaco. Questo è stato il primo caso di somministrazione di tenecteplase nell’ambito dell’Asst Valle Olona, un passaggio significativo nel percorso di cura dell’ictus ischemico garantito nei tre presidi ospedalieri di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate.

Il farmaco rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nella gestione dell’ictus e il suo valore è legato alla semplicità e rapidità di somministrazione. Il tenecteplase è un’evoluzione rispetto ai farmaci utilizzati finora nella trombolisi dell’ictus ischemico e può essere somministrato più rapidamente, consentendo di guadagnare tempo prezioso senza compromettere la sicurezza del trattamento. L’introduzione del nuovo farmaco si inserisce in un percorso strutturato di presa in carico del paziente con ictus che coinvolge Pronto soccorso, Neurologia, Radiologia ed Emergenza Urgenza. Le Stroke Unit dell’Asst Valle Olona operano come centri regionali attivi 24 ore su 24, punto di riferimento per un bacino di 450mila abitanti.