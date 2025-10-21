Nuovo episodio di Blanca 3: tensione e indagini in corso

Stasera va in onda il quarto episodio di Blanca 3, la serie televisiva che vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Questo nuovo capitolo, intitolato Paura del buio, sarà trasmesso alle 21:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

La serie, diretta da Nicola Abbatangelo, è composta in totale da sei episodi. Gli spettatori possono già trovare i primi tre episodi e le intere prime e seconde stagioni sulla piattaforma streaming. Blanca è ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, che ha creato il personaggio di Blanca Occhiuzzi. Questo show è una delle prime serie italiane a utilizzare la tecnica dell’olofonia, che offre un’esperienza uditiva molto realistica.

Nel quarto episodio, Blanca è scossa dopo aver subito un’aggressione da parte di un assassino, il quale ha colpito uno psichiatra in un museo. Decidendo di prendersi una pausa, comunica a Liguori che non lo accompagnerà più nelle indagini. Le ricerche sull’omicidio proseguono grazie a Liguori e Bacigalupo, con il secondo particolarmente coinvolto nel caso. Liguori cerca di rimanere vicino a Blanca, ma non è l’unico; anche Domenico le fa visita frequentemente per discutere del mistero del bambino scomparso, ma ci sono dubbi sui suoi veri motivi.

Un nuovo personaggio, Cristian Gardi, entra in scena. È un medico di successo e direttore presso una clinica specializzata in neonatologia a Genova, impegnato anche nel volontariato. Blanca e Domenico lo incontrano mentre seguono le tracce del bambino scomparso. La professionalità e umanità di Gardi potrebbero rivelarsi fondamentali per risolvere questo mistero.