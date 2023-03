Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | versione internazionale | Altoparlante intelligente con Alexa | Antracite

Lingue consigliate – Per accedere alle Skill e ai contenuti musicali in modo ottimale ti consigliamo di impostare il dispositivo su una delle seguenti lingue: Italiano (Italia), Français (France), Deutsch (Deutschland) o English (United States).La tua musica e i tuoi contenuti preferiti – Ascolta musica, audiolibri e podcast da Spotify e TuneIn o tramite Bluetooth in tutta la casa.Alexa è sempre pronta ad aiutarti – Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo e imposta dei timer con la tua voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.La tua casa gestita in tutta comodità – Controlla con la voce i dispositivi per la Casa intelligente compatibili e le routine attivate dai sensori di temperatura interni. Crea delle routine per accendere automaticamente il ventilatore intelligente se la temperatura interna sale al di sopra del livello desiderato.Associa i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo – Riempi la casa di musica posizionando i tuoi dispositivi Echo compatibili in diverse stanze.Progettato per tutelare la tua privacy – Echo Dot è stato progettato con diverse funzionalità per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.Funzionalità disponibili – Alcune funzionalità di Alexa, come Alexa Guard, Amazon Kids e gli acquisti in-Skill, potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese.

64,99 €