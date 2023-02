Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Antracite + Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre – Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.La tua musica e i tuoi contenuti preferiti – Ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa.Alexa è sempre pronta ad aiutarti – Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo e imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.La tua casa gestita in tutta comodità – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, il ventilatore intelligente si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato.Associa i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo – Riempi la casa di musica posizionando i tuoi dispositivi Echo compatibili in diverse stanze. Crea un sistema home theater con Fire TV.Progettato per tutelare la tua privacy – Echo Dot è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.Climate Pledge Friendly – Progettando questo dispositivo, abbiamo tenuto in considerazione la sostenibilità. Il 99% dell’imballaggio del dispositivo proviene da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proviene da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica proviene da plastica riciclata post-consumo.

29,99 €