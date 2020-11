Nuovo Dpcm, zona rossa, zona arancione e zona gialla. E poi le regole per Natale in tempi di covid e per gli spostamenti tra regioni. Cosa succede nel prossimo mese? L’attuale Dpcm scade il 3 dicembre, il provvedimento con le nuove misure sta per prendere forma. A illustrare il quadro è il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Valuteremo fino all’ultimo i dati, ci sono ancora molti giorni da qui alla scadenza del decreto ancora in vigore, quindi vorremmo vedere e capire quanto riusciamo ancora a piegare la curva con le misure adottate finora, ma continueremo con il principio di proporzionalità” delle misure restrittive, dice a diMartedì su La7.

