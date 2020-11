“Io sono disponibile a valutare la situazione, non ho paura di assumermi responsabilità, ne posso discutere tranquillamente con il ministro Speranza. Ma non tiriamo in ballo la qualità dei dati”. Così Giovanni Toti sull’inchiesta aperta per appurare se i dati sui contagi da coronavirus forniti dalla Liguria, la Regione di cui è presidente, siano corretti o se siano riscontrabili illeciti od omissioni per farla rientrare fra le regioni gialle. “Se a sollevare il dubbio che qualcosa non va – aggiunge – sono quelli che i dati li analizzano (Iss e Cts), mi viene da pensare che sia un modo per proteggersi dalle polemiche. E se a saltarci su sono le opposizioni in modo irresponsabile, mi viene da citare Biden: ‘Meno rabbia in politica’. Si può perdere un’elezione, ma non prenderla tanto male…”. Il governatore ligure dice al Corriere della Sera che “la situazione è molto chiara. Il report che mi è arrivato sabato sera, il 25esimo, è la fotocopia di quello precedente sulla base del quale siamo stati classificati zona gialla e il livello di affidabilità dei dati in alcuni parametri è stato giudicato superiore al 90%. Se i criteri adottati per dividere l’Italia in fasce sono scientifici, bene, noi siamo assolutamente a posto. Se invece vogliamo fare ragionamenti più ampi, facciamoli”.

