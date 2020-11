“Questi lockdown sono per due settimane e io ritengo che ci voglia più tempo per appiattire la curva epidemica. Non voglio spaventare nessuno, ma due settimane sono probabilmente insufficienti ad arrestare la curva, sicuramente sono insufficienti per invertirla”. Lo ha puntualizzato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, che si dice convinto di dover “evitare assolutamente un nuovo lockdown nazionale e credo che con queste misure” previste in Dpcm, attraverso la suddivisione in tre fasce di rischio, “lo eviteremo”. Con la tripartizione dell’Italia in ‘colori’, ha spiegato, “di fatto consentiamo ai territori che in qualche modo si attrezzano e si organizzano meglio di essere anche più performanti per quanto riguarda la vita civile, sociale e produttiva, mentre gli altri dovranno rallentare un po’”.

