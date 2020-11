Didattica a distanza al 100% per le superiori, uso delle mascherine per tutti, tranne i bambini al di sotto dei 6 anni, ancora stop alle gite e riunioni di organi collegiali solo da remoto: il nuovo Dpcm firmato ieri sera contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 che riguardano anche la scuola. Il ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, accompagnerà le istituzioni scolastiche nell’attuazione delle nuove disposizioni. È prevista l’emanazione di un’apposita nota esplicativa. Lo comunica il ministero dell’Istruzione illustrando le principali misure previste dal Dpcm per la scuola.

