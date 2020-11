Tempi più rapidi per uscire dalla zona rossa, apertura parziale delle piste da sci, chiusura eventuale dei confini per evitare ‘fuga dei turisti’, creazione della zona bianca in cui consentire l’attività serale di bar e ristoranti. Sono alcune dei temi che le regioni mettono sul tavolo del confronto con il governo in vista del varo del nuovo Dpcm, che il presidente del Consiglio varerà all’inizio di dicembre. “Le regioni chiedono un ulteriore confronto che dia trasparenza al processo decisionale che attiene alla divisione in fasce del paese. Le regioni ribadiscono che occorre semplificare e qualificare il processo decisionale, sapere come vengono interpretati i parametri”, dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

