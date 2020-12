“Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa per presentare le misure del nuovo Dpcm Natale firmato poco dopo. In diretta tv, il presidente del Consiglio afferma: “La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata”. Dagli spostamenti ai cenoni passando per lo shopping, il premier ha illustrato tutte le misure che saranno adottate. “Sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma non meno autentico”, ha poi aggiunto.

