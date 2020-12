“Nessun rilassamento” per le feste di Natale in cui bisognerà “mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche” facendo in modo che “la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”. Sono alcune delle raccomandazioni contenuta nelle conclusioni della bozza del report con il monitoraggio settimanale elaborato dall’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, con i dati relativi alla settimana dal 23 al 29 novembre aggiornati al 2 dicembre, di cui è in possesso l’Adnkronos Salute.

