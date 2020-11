“Non è possibile dover riprogrammare la propria vita ogni settimana con un nuovo Dpcm. Siamo in una situazione in cui non ci è concesso pensare al di là delle 24 ore e questo è devastante, psicologicamente e socialmente“. Chiede “che si faccia una programmazione seria, ponendosi un obiettivo serio”, la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo, parlando all’Adnkronos Salute dopo la presentazione di nuove misure anti-Covid da parte del premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. “Ci sono calcoli di valutazione del rischio a disposizione”, modelli “che ci possono mostrare i diversi scenari possibili”. Ebbene, che su queste basi “vengano perseguiti obiettivi ben precisi attraverso una programmazione – insiste la scienziata – Altrimenti è veramente la fine, psicologica e sociale oltre che economica”.

