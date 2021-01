La fascia arancione si allarga, in Italia 5 regioni da lunedì rientreranno in questa zona. La panemia non accenna a rallentare, nè nel nostro Paese nè in Europa, e il numero della vittime continua a crescere. Sono quindi pronte nuove restrizioni per fermare quella che ormai è una guerra contro il tempo per abbattere i contagi: il 16 gennaio dunque partirà il nuovo Dpcm

Intanto entrano in fascia arancione dall’11 gennaio la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Sicilia e la Calabria e sono sotto stretto controllo il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, Bolzano, Trento, la Puglia e l’Umbria. «Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la guardia! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del Covid fino alla vaccinazione di massa», commenta il presidente del Lazio Nicola Zingaretti.

Il nuovo Dpcm

È il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a confermare che «con il sistema delle fasce teniamo il Paese in sicurezza ed evitiamo il lockdown». Ma la decisione di aggiungere nuove restrizioni a quelle già previste dal sistema delle fasce è già stata presa e sarà messa a punto nei prossimi giorni il governo scriverà il nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio.