“E’ un momento di nuovo difficile. Il Dpcm di domani andrà nella direzione del principio di proporzionalità e ragionevolezza che ha guidato le scelte fino ad ora, facendo leva su qualche misura come la limitazioni agli spostamenti interregionali se non per ragioni indifferibili, di salute o di lavoro”. Sono le parole del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a Che tempo che fa. “Quello che abbiamo rappresentato nel confronto con il presidente del Consiglio e con alcuni ministri è stato dare un quadro della situazione nei diversi contesti regionali e del riverbero sulle strutture sanitarie del paese. Questi elementi hanno aperto una decisione politica che spetterà al governo”, dice. “E’ un momento difficile, servono assoluta coesione e quello spirito nazionale che ha caratterizzato la scorsa primavera. Serve il dialogo tra governo centrale e autorità regionali”, aggiunge.

