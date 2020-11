Da domani, venerdì 6 novembre, entrerà in vigore il nuovo DPCM annunciato la scorsa sera dal nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Fra regioni in zona rossa, zona arancione e zona gialla, si prospetta uno scenario diverso rispetto al lockdown a cui ci eravamo abitati la scorsa primavera.

Grande novità di questo nuovo DPCM è il coprifuoco obbligatorio in tutto il paese dalle 22 di sera alle 5 del mattino, motivo per cui con molta probabilità il pubblico nello studio del Grande Fratello Vip non sarà più presente, dato che la trasmissione inizia circa un quarto d’ora prima dello scoccare del coprifuoco che può essere infranto per esigenze di salute o di lavoro ed il ruolo del pubblico non può essere considerato né un’esigenza di salute, né tantomeno un’esigenza lavorativa.

Un’altra novità è che gli abitanti delle regioni in zona rossa ed in zona arancione (quindi Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e Sicilia) non possono circolare nelle regioni considerate ‘zona gialla’ salvo per comprovata esigenza lavorativa, studio o salute.

Da quel che mi risulta Alfonso Signorini per questa edizione del Grande Fratello Vip si è trasferito a Roma, motivo per cui il reality show non necessita di una conduzione da uno studio milanese (come avvenuto per le ultime puntate del GF Vip 4). Via libera anche per gli opinionisti Antonella Elia e Pupo che abitano a Roma ed Arezzo, due zone gialle libere di circolare.

Non avranno problemi di mobilità neanche le eliminate Guenda Goria, Matilde Brandi e Myriam Catania (che abitano tutte nella Capitale), mentre potremmo non vedere più Fulvio Abbate e Franceska Pepe: il primo abita a Palermo (zona arancione), mentre la seconda a Milano (zona rossa).