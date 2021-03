Amy Winehouse 10 Years On: in arrivo un nuovo docufilm dedicato alla grande cantante, a dieci anni dalla sua tragica scomparsa.

Passano gli anni, ma dimenticarsi di Amy Winehouse è impossibile. A dieci anni dalla scomparsa dell‘iconica soulwoman britannica, la BBC ha annunciato la produzione di un nuovo docufilm, intitolato Amy Winehouse: 10 Years On. La talentuosa cantante scomparsa a 27 anni nel luglio 2011 rivivrà in un nuovo documentario incentrato sulla sua straordinaria storia.

Amy Winehouse: un nuovo docufilm della BBC

Il nuovo documentario è stato commissionato da BBC Two e BBC Music e andrà in onda nel Regno Unito a dieci anni di distanza dalla scomparsa della cantante, avvenuta il 23 luglio 2011.

Amy Winehouse

Sulla sua vita a quanto pare c’è ancora molto da dire, e i produttori hanno promesso che racconteranno la sua storia da un punto di vista differente rispetto a quello esplorato fin qui, con le testimonianze delle persone a lei più vicine, in particolre della madre Janis. L’obiettivo è far scoprire a tutti gli aspetti della personalità di Amy finora celate dalla sua enorme popolarità.

Un film su Amy Winehouse a dieci anni dalla scomparsa

In una nota la madre di Amy ha dichiarato: “Non credo che il mondo conoscesse davvero Amy, quella che ho cresciuto. E non vedo l’ora di aver l’opportunità di far capire meglio le sue radici e permettere di entrare davvero in profondità di quella che era la vera Amy“.

All’interno del documentario saranno presenti molti amici e parenti della cantante, e si parlerà non solo della sua carriera, ma anche dei suoi amori e della sua eredità. L’ennesimo tributo a un’artista che continua a far battere i cuori di milioni di persone e che ha lasciato in tutti noi un vuoto difficilmente colmabile. Di seguito il video di Back to Black: