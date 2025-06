Nuovo Decreto Fiscale: Ecco Cosa Cambia per i Contribuenti

Il 12 giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale, a una settimana dall’approvazione del decreto correttivo-bis. Il provvedimento introduce importanti novità, come l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per le spese di rappresentanza dei professionisti, mentre per le spese di trasferta all’estero rimane consentito il pagamento in contante.

Il decreto fa parte di una riforma tributaria avviata dal Governo nel 2023, mirata a semplificare la materia fiscale e a ridurre il carico d’imposta durante i mesi estivi, affrontando anche questioni rimaste irrisolte dopo i decreti attuativi della delega fiscale. Il testo, non ancora pubblicato, entrerà in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni.

Tra le modifiche, si prevede una semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, consentendo la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio all’estero anche in caso di pagamento non tracciabile. Tuttavia, la deducibilità delle spese di rappresentanza rimane legata ai pagamenti tracciabili.

Per quanto riguarda il reddito d’impresa, si prevedono semplificazioni nel calcolo del riporto delle perdite e nella deduzione dei costi del lavoro, con modifiche anche per le società estere controllate. In ambito IVA, dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB non saranno più soggette a split payment, estendendo tale meccanismo anche al settore del trasporto.

Infine, è prevista una proroga per il pagamento degli acconti IRPEF per i contribuenti ISA e forfettari.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.investireoggi.it