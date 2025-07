Nuovo Consiglio Superiore di Sanità: sfide e opportunità

In un momento di rinnovamento per la sanità italiana, il nuovo Consiglio Superiore di Sanità (CSS) ha ufficialmente iniziato il suo mandato per il triennio 2025-2028 il 8 luglio 2025. Durante la cerimonia di insediamento, il professor Alberto Siracusano è stato nominato presidente, affiancato dai vicepresidenti Annamaria Colao e Alberto Mantovani, con la presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il Ministro ha evidenziato il ruolo cruciale del CSS nella struttura sanitaria nazionale, sottolineando l’importanza di avere membri con elevati profili scientifici e professionali. È stata espressa anche l’intenzione di creare un elenco di esperti per settori non rappresentati nel Consiglio, in linea con le normative vigenti.

Siracusano ha manifestato gratitudine per la sua nomina e ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato alla salute pubblica, che comprenda la salute mentale all’interno della visione “One Health”. Questo approccio mira a considerare tutti gli aspetti del benessere umano e a promuovere azioni preventive per affrontare le sfide attuali, in particolare quelle che colpiscono i giovani.

Il Consiglio Superiore di Sanità è l’organo consultivo di riferimento per il Ministero della Salute e gioca un ruolo fondamentale nella formulazione di proposte e pareri su questioni di rilevanza per la salute pubblica. Siracusano ha messo in rilievo la qualità dei membri del Consiglio, che include esperti e scienziati rinomati, sottolineando il loro impegno nel trattare le tematiche più pressanti per il sistema sanitario italiano.