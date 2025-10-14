Nuovo consiglio regionale in Toscana: tra conferme e volti nuovi

Il nuovo consiglio regionale della Toscana si presenta con un mix di conferme, ritorni, nuovi volti e alcune esclusioni significative. Il Partito Democratico non avrà più la maggioranza assoluta, avendo ottenuto 16 seggi, rispetto ai più di metà nella precedente legislatura. Il centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia, avrà 16 seggi, con un solo consigliere della Lega e due di Forza Italia.

Nella notte è stata ufficializzata la composizione del nuovo consiglio, in attesa dell’approvazione finale della Corte d’Appello. La maggioranza sarà quindi formata da 25 seggi del centrosinistra. Tra i volti nuovi, Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, ha registrato un record di preferenze. Eugenio Giani è stato confermato nella sua posizione di presidente. Alleanza Verdi e Sinistra otterrà 3 seggi, mentre il Movimento 5 Stelle ne avrà 2.

Nel centrosinistra, ci saranno molte riconferme tra gli ex assessori. Tra i nuovi membri spiccano ex figure di spicco, come Brenda Barnini e Antonio Mazzeo. Dall’altro lato, il centrodestra ha ottenuto 12 seggi per Fratelli d’Italia, 2 per Forza Italia e 1 per la Lega. Tra i nuovi eletti, si nota il ritorno di Marcella Amadio e Chiara La Porta.

Tuttavia, la lista Toscana Rossa non ha superato il 5% necessario per entrare in consiglio, nonostante l’intenzione di presentare ricorso. La maggioranza si compone ora di quattro liste, diversamente dalle due precedenti, il che potrebbe portare a complicazioni nella governabilità.