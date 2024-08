Nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello: arriva da Uomini e Donne

Mancano poco più di tre settimane all’inizio del Grande Fratello e in questi giorni Davide Maggio ha spoilerato il cast dei vip della nuova edizione. Dopo aver rivelato che a settembre varcheranno la porta rossa Il trio di Non è La Rai, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi e molti altri, il giornalista ha aggiunto anche il nome di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il nuovo concorrente in questione è un gran bono e si tratta del pallavolista 29enne Javier Martinez. Se non altro con lui ci rifaremo gli occhi!

Javier Martinez è il nuovo concorrente del GF: l’esclusiva di davide Maggio.

“Javier Martinez è un nuovo concorrente del Grande Fratello 18. Ha 29 anni. Sul suo profilo Instagram ha 107.000 follower. – si legge su Davide Maggio – Pallavolista argentino, Javier Martinez nasce a Cordoba il 27 febbraio 1995. Di origini italo-argentine, da bambino ha vissuto in Sardegna, mentre a 15 anni si è trasferito nelle Marche. Si è fatto conoscere sul piccolo schermo, nel 2019, nella sesta edizione di Temptation Island: lì, da tentatore, si è avvicinato a Ilaria Teolis, che ha partecipato al programma insieme all’allora fidanzato Massimo Colantoni. Qualche mese dopo, nonostante vari provini per diventare tronista, Javier è arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi, ma la sua esperienza si è conclusa a causa di una segnalazione fatta alla redazione sul suo conto: frequentava ancora la sua ex fidanzata”.

Il pallavolista italo-argentino Javier Martinez è nel cast di #GrandeFratello. (Davide Maggio) Il futuro concorrente del reality ha già partecipato a due programmi Fascino (#UominieDonne e #TemptationIsland). pic.twitter.com/AwiLuD8ePY — GF NEWS (@GF17_news_) August 23, 2024

Grande Fratello, il cast dei vip aggiornato.

1)Clarissa Burt

2)Clayton Norcross

3) Eleonora Cecere*

Ilaria Galassi*

Pamela Petrarolo*

4) Enzo Paolo Turchi

5) Giulia Mannucci

6) Helena Prestess

7) Iago Garcia

8) Javier Martinez

9) Jessica Morlacci

10) Luca Calvani

11) Shaila Gatta