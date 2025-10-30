Nuovo compressore Parkside: offerta Lidl imperdibile in Italia

Dal 30 ottobre, Lidl offre un nuovo prodotto pensato per gli appassionati del fai-da-te: il compressore ricaricabile Parkside X20V TEAM, in vendita a soli 29,99 €. Questo dispositivo portatile è ideale per gonfiare pneumatici, palloni e materassini, oltre a permettere di rimuovere la polvere dagli angoli difficili.

Il compressore fa parte della linea X20V TEAM, che include utensili cordless progettati per garantire alte prestazioni con un’unica piattaforma di batterie intercambiabili. Le specifiche tecniche includono:

– Tensione: 20 V

– Massima pressione di lavoro: 11,1 bar, adatta per pneumatici di auto e biciclette

– Massima potenza in uscita: 25 litri/minuto

– Funzione di sgonfiaggio, utile per svuotare velocemente materassini e gonfiabili

– Compatibilità esclusiva con batterie e caricabatterie Parkside X20V TEAM (venduti separatamente)

– Design compatto e maneggevole, semplice da riporre e trasportare

Grazie alla tecnologia cordless, il compressore può essere utilizzato ovunque senza bisogno di prese di corrente, rendendolo ideale per il campeggio, in viaggio o in garage. È importante notare che il modello non include né batteria né caricabatterie; chi possiede già utensili della stessa linea potrà riutilizzare le batterie da 20 V, evitando spese aggiuntive.

Il compressore sarà disponibile in tutti i punti vendita Lidl in Italia fino ad esaurimento scorte. Le offerte Parkside sono note per esaurirsi rapidamente, quindi è un’opportunità da non perdere per chi cerca un compressore compatto a un prezzo vantaggioso.