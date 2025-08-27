Nuovo complesso per la salute mentale a Crema

La giunta comunale ha approvato il permesso di costruzione per un nuovo complesso dedicato alla riabilitazione mentale psichica integrata, a seguito della richiesta dell’azienda socio sanitaria territoriale di Crema. La struttura sorgerà in Via Libero Comune/Largo Ugo Dossena, nell’area dell’ospedale Maggiore.

Il progetto mira a garantire cure, assistenza e tutela per la salute mentale, offrendo servizi sanitari in conformità ai livelli essenziali di assistenza. Sono previsti anche 38 posti auto, quattro dei quali riservati a persone con disabilità, per facilitare l’accesso agli utenti e ai professionisti del settore.

Il centro includerà il servizio psico sociale, un centro diurno con 10 posti e una comunità riabilitativa ad alta assistenza con 8 posti. La giunta regionale ha evidenziato l’importanza di questo “progetto strategico”, volto a riorganizzare i servizi sanitari in modo più efficace. Per la realizzazione dell’opera, sono stati stanziati 4 milioni e 850 mila euro grazie ai fondi del Pnrr.

In un contesto simile, sono stati precedentemente finanziati anche i lavori per migliorare la sicurezza antincendio e ristrutturare il presidio di via Teresine, dove saranno ospitati i servizi per le dipendenze e la neuropsichiatria infantile.