28.2 C
Roma
mercoledì – 27 Agosto 2025
Salute

Nuovo complesso per la salute mentale a Crema

Da StraNotizie
Nuovo complesso per la salute mentale a Crema

La giunta comunale ha approvato il permesso di costruzione per un nuovo complesso dedicato alla riabilitazione mentale psichica integrata, a seguito della richiesta dell’azienda socio sanitaria territoriale di Crema. La struttura sorgerà in Via Libero Comune/Largo Ugo Dossena, nell’area dell’ospedale Maggiore.

Il progetto mira a garantire cure, assistenza e tutela per la salute mentale, offrendo servizi sanitari in conformità ai livelli essenziali di assistenza. Sono previsti anche 38 posti auto, quattro dei quali riservati a persone con disabilità, per facilitare l’accesso agli utenti e ai professionisti del settore.

Il centro includerà il servizio psico sociale, un centro diurno con 10 posti e una comunità riabilitativa ad alta assistenza con 8 posti. La giunta regionale ha evidenziato l’importanza di questo “progetto strategico”, volto a riorganizzare i servizi sanitari in modo più efficace. Per la realizzazione dell’opera, sono stati stanziati 4 milioni e 850 mila euro grazie ai fondi del Pnrr.

In un contesto simile, sono stati precedentemente finanziati anche i lavori per migliorare la sicurezza antincendio e ristrutturare il presidio di via Teresine, dove saranno ospitati i servizi per le dipendenze e la neuropsichiatria infantile.

Articolo precedente
Cinema italiano: la Power List dei protagonisti influenti
Articolo successivo
GP Olanda: il ritorno del Circus a Zandvoort
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.