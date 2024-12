Nuovo codice della strada, Salvini esulta per gli effetti dopo due settimane: i dati

Negli ultimi due settimane dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, gli incidenti stradali e le vittime hanno mostrato un significativo calo. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha comunicato questi dati attraverso i social, sottolineando che dal 14 al 28 dicembre il numero di morti sulle strade è diminuito del 25%. Il vicepremier ha affermato che questo risultato dovrebbe generare orgoglio, evidenziando il suo impegno nel garantire la sicurezza stradale.

Salvini ha anche dichiarato di essere pronto ad affrontare polemiche e critiche per il suo operato, evidenziando la sua determinazione nel salvare vite umane, nonostante eventuali attacchi da parte di figure pubbliche o di opposizione. Ha chiarito che le persone che assumono farmaci sotto prescrizione medica possono continuare a guidare, come avveniva in passato. Tuttavia, ha avvertito che ci sono specifici farmaci che possono inibire la capacità di guidare per alcune ore. A tal proposito, è stato istituito un tavolo tecnico per supportare i pazienti che, sotto supervisione medica, utilizzano farmaci.

I dati che confermano l’annuncio del ministro provengono dal Viminale e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Durante il periodo dal 14 al 28 dicembre, è stata notata una diminuzione del numero totale di incidenti stradali del 2,8% rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente. Soprattutto, si è registrato un forte abbattimento degli incidenti mortali, pari al 20,3%, e una riduzione delle vittime del 25,4%.

Questi risultati sono stati accolti con favore, suggerendo che le misure introdotte con il nuovo codice della strada potrebbero avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale. L’attenzione del governo sulla questione della sicurezza stradale continua a essere una priorità, mirata a ridurre ulteriormente il numero di incidenti e migliorare la protezione dei conducenti e dei pedoni. Le autorità competenti si impegnano a monitorare le statistiche per valutare l’efficacia delle nuove normative e apportare eventuali modifiche se necessario.