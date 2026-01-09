Nuovo centro recupero animali a Verona

Un nuovo centro di recupero per animali selvatici sta per nascere a Verona. Il centro sarà dedicato alla cura e alla presa in carico di volpi, tassi, ricci, leprotti e altri animali che, feriti o in difficoltà, necessitano di assistenza temporanea per poter tornare in natura.

La realtà esiste già a Lazise, ma per rispettare le nuove normative, garantire cure sempre più adeguate e collocarsi in una posizione più centrale a servizio dell’intera provincia, l’associazione Progetto Natura Verona Lago ha siglato una convenzione con il Comune di Verona. La nuova sede sorgerà a Parona, in un’area comunale di 7mila metri quadrati tra Corte Molon e il campo da rugby.

Il progetto punta a creare un centro all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze sanitarie degli animali e alle direttive dell’Ulss, sempre più stringenti in termini di spazi, distanze e gestione. Progetto Natura Verona Lago è nata per supportare il Centro di recupero fauna selvatica provinciale e oggi conta 119 soci, di cui 45 volontari attivi.

I numeri raccontano una crescita costante: dagli 800 animali soccorsi nel passato si è arrivati a 2.500. Il nuovo centro non sarà solo un luogo di cura, ma anche un polo di divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è diventare progressivamente un punto di eccellenza per la ricerca e l’educazione ambientale, non solo per Verona ma per tutto il Veneto.

La Provincia garantisce solo rimborsi parziali delle spese di gestione, senza fondi aggiuntivi per la realizzazione delle strutture. Per questo motivo il progetto può andare avanti solo grazie al sostegno di aziende e privati cittadini. È stata così avviata una raccolta fondi online sulla piattaforma ideaginger.it. Non appena arriverà il via libera definitivo e le prime risorse economiche, potremo avviare i lavori e creare anche un’area dedicata alla didattica e alla sensibilizzazione della cittadinanza.